Des musiciens marocains rejoignent l’Orchestre andalou d'Israël

Alors qu’elle débute ce mercredi, la tournée nationale de l’Orchestre andalou d'Israël accueille, depuis quelques mois, cinq musiciens marocains. «Ils passent une année entière ici, malgré les restrictions dues au nouveau coronavirus, pour prêter leur savoir-faire à l’orchestre et enrichir l’éducation musicale des membres, en particulier les plus jeunes», écrit le Jerusalem Post.

Les quelque 40 musiciens de l’orchestre comprennent les multi-instrumentistes marocains Abdellah Amli, Hisham Ayar, Hisham Morjane, Mohamed Shafari et Abdelfettah Otmani. «Je rêve depuis un certain temps de faire venir ici des musiciens qui connaissent bien la musique andalouse classique. Ici, on n’a pas vraiment de formation sur le terrain», confie le directeur général de l’orchestre Yaakov Ben Simon.

Il a rappelé qu’il «y a la génération [de musiciens] qui est venue à Aliyah [du Maroc et de l’Algérie] et qui est maintenant vieille, ou beaucoup de ses membres sont déjà décédés». L’idée était pour Amli and les autres musiciens marocains de transmettre une partie de leur éducation musicale locale aux membres de l’orchestre basé à Ashdod.

Les Marocains ont appris l’existence de l’orchestre par divers moyens. «J’ai entendu parler de l’orchestre pour la première fois à Essaouira [sur la côte atlantique du Maroc] en 2017», confie Abdellah Amli. Hisham Morjane a rencontré l’ensemble israélien de manière similaire, et les autres en ont entendu parler par les médias sociaux, la télévision ou des amis. Amli, Morjane, Shafari et Otmani se sont tous produits avec l’orchestre au Festival Andalussyat 2019 à Casablanca, tandis qu’Ayar a renforcé les rangs de l'équipe dans une série de concerts en Israël en 2018-2019.

L’orchestre andalou d’Israël est au milieu d’une tournée nationale, avec des spectacles à Kiryat Motzkin (19 janvier), Beersheba (20 janvier), Tel-Aviv (24 janvier) et Ra’anana (25 janvier) à venir. Le programme se concentre sur les diverses traditions liturgiques qui ont évolué dans la communauté juive espagnole. Les concerts mettent en vedette les chanteurs Itzik Kala et le rabbin David Menachem aux côtés des membres de l’Ensemble Piyut de l’Institut Ben Zvi.