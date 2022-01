Covid-19 : L’USAID fait don de congélateurs à ultra-basse température pour le Maroc

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a fait don de congélateurs à ultra-basse température pour soutenir les capacités de stockage de vaccins anti Covid-19 du Maroc. Ainsi, «7 congélateurs à chaîne ultra-froide des États-Unis ont été livrés et installés au Maroc», a indiqué mardi Samantha Power, administratrice de l’agence américaine, sur son compte Twitter.

«Il faut plus que des vaccins pour vacciner le monde contre le Covid-19», a-t-elle écrit, en ajoutant que les 7 congélateurs ont «presque doublé la capacité de stockage des vaccins du pays et maintenu des doses sûres et efficaces pour les Marocains».

It takes more than vaccines to vaccinate the world against #COVID19. 7 U.S-donated ultra-cold chain freezers were delivered & installed in Morocco—nearly DOUBLING the country's vaccine storage capacity and keeping doses safe & effective for Moroccans. pic.twitter.com/yI4PQeiipy