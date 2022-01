Majid El Bouazzaoui nommé coordinateur du projet IIS 2022 de l'IFIA

La Fédération internationale des associations d'inventeurs (IFIA) a nommé l’inventeur Marocain Majid El Bouazzaoui, en tant que coordinateur de son nouveau projet, baptisé IFIA Innovation Standard (IIS) 2022, a annoncé mardi, l’association OFEED Maroc dans un communiqué.

Le projet IIS 2022, considéré comme le principal projet de l’IFIA en 2022, permet de différencier entre les différentes inventions et repose sur plusieurs principes comme être commercialisable, officiellement breveté, respectueux de l'environnement ou avoir un impact économique. Détenir ISS, «garantit aux investisseurs intéressés qu'ils sont confrontés à une communauté d'avant-garde d'innovateurs dans le monde entier dont les idées ont des caractéristiques spécifiques», note la même source.

Majid El Bouazzaoui a été élu dans 3 mandats consécutifs au Comité exécutif de la Fédération depuis 2016, le dernier en date lors de l’assemblée générale en novembre 2021. L’inventeur marocain est également à la tête du département «notation et évaluation» de cette fédération depuis avril 2018 en plus de gérer la région «Afrique 1» du département de commercialisation ICCD de l’IFIA depuis sa création en 2020.

L’IFIA est une organisation internationale à but non lucratif qui a été fondée en 1968 et qui est basée à Genève, en Suisse. Elle regroupe actuellement 170 membres des cinq continents.