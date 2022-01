CAN-2021 : Le Maroc fait match nul face au Gabon (2-2)

Sofiane Boufal, auteur du premier but du Maroc / DR

La sélection marocaine de football a fait match nul face à son homologue gabonaise, 2 buts partout, mardi soir au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Les Panthères ont ouvert la marque grâce à un but signé Jim Allevinah (22è) sur une erreur défensive de Sofiane Chakla. Le Gabon aura deux nouvelles occasions franches pour alourdir le score, mais la première mi-temps restera sur 1-0.

Il faudra attendre la seconde mi-temps et l'entrée de Soufiane Boufal pour voir les Lions de l'Atlas égaliser suite à un penalty provoqué et transformé par l'attaquant d'Angers (74è). Mais à la 81è minute, Aaron Boupendza a redonné l'avantage aux Gabonais. Trois minutes plus tard, Achraf Hakimi a remis les pendules à l'heure d'un superbe coup franc.

Au terme de cette journée, le Maroc termine premier de son groupe avec 7 points, devançant son adversaire du jour (5 pts). Le Maroc et le Gabon sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Dans l'autre match du groupe C, les Iles Comores (3è/3 pts) ont réalisé leur première victoire en phase finale de la CAN aux dépens du Ghana (3-2). Les Black Stars ferment donc la marche de ce groupe (1 pt) et quittent le tournoi.