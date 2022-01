Dialogue social au Maroc : Accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignement

Le chef du gouvernement a supervisé, mardi, la cérémonie de signature d'un accord entre le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports - Département de l’Éducation nationale - et les cinq syndicats d’enseignement les plus représentatifs, dans le cadre du dialogue social sectoriel. L'accord comporte plusieurs mesures en relation avec les dossiers posés sur la table du dialogue, en l'occurrence la révision du statut actuel des fonctionnaires du ministère et la création d’un statut motivant et unifié qui englobe l’ensemble des catégories du système éducatif, le règlement de plusieurs dossiers revendicatifs prioritaires, précise un communiqué du département du chef du gouvernement.

Il s'agit aussi de la programmation de l’examen des autres dossiers revendicatifs présentés par les 5 syndicats les plus représentatifs et la poursuite du dialogue au sujet du dossier des cadres des Académies régionales de l’éducation et de la formation, ajoute le communiqué.

Pour le gouvernement, cet accord illustre la volonté commune des différentes parties ainsi que leur adhésion totale à la démarche adoptée pour faire aboutir le chantier réformiste de l’Éducation, qui vise à améliorer la qualité de l'école publique, à en renforcer l'attractivité, à prioriser la valorisation du rôle du corps enseignant qui mérite toute l’estime et toute la considération, en reconnaissance de sa noble mission et ses sacrifices et efforts soutenus au service de l’école marocaine.

Le communiqué ajoute que et accord est de nature à contribuer à la consécration et à l’institutionnalisation du dialogue sectoriel responsable et constructif entre les parties signataires, à conforter la paix sociale au sein du système de l’éducation et à consolider le rôle central des syndicats de l’enseignement en tant que partenaires majeurs dans le processus de la réforme éducative, note le communiqué.