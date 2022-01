Covid-19 : Pour l’OMS, Omicron n’est pas une «maladie bénigne» car «même les cas les moins sévères inondent les systèmes de santés»

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a tenu, ce mardi, un point de presse, mettant à nouveau en garde contre le variant Omicron qui «continue de déferler sur la planète». L’OMS est inquiète sur les effets qu'a le variant sur les travailleurs de la santé à bout de souffle et les systèmes surchargés, assure-t-il.

Alors qu’Omicron «pourrait être moins sévère en moyenne», l’argument selon lequel il est question d’une «maladie bénigne» est trompeur et «coûte des vies», regrette le Dr Tedros. «Ne vous trompez pas, Omicron provoque des hospitalisations et des morts, et même les cas les moins sévères inondent les systèmes de santés», assure-t-il.

«J’en appelle à chacun de faire de son mieux pour réduire le risque de contamination pour alléger la pression de ces systèmes. Il n’est pas temps d’abandonner. Nous pouvons toujours réduire les effets de la vague actuelle en appliquant les recommandations sanitaires dont nous connaissons l’efficacité», a déclaré Dr Tedros.

Si certains pays semblent avoir atteint le pic de contamination, laissant espoir que «le pire de cette vague est derrière», un trop grand nombre de personnes restent sans vaccins anti-Covid-19, agrandissant leur risque de maladie grave et de mort. Aussi, la circulation rapide du virus risque de provoquer «plusieurs semaines critiques» pour certains pays dont les systèmes de santés sont les plus touchés.

Alors que Covax a livré un milliard de doses le week-end dernier, «ce n’est pas assez, et nous pouvons faire plus», a assuré le directeur général de l’OMS. Selon lui, il est plus important que jamais d’assurer la vaccination de tous, et même si les vaccins sont moins efficaces dans la prévention des contaminations avec Omicron, ils restent «exceptionnellement bons pour prévenir les infections graves et la mort».