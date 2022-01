Tournée régionale de De Mistura : Le PPS veut convoquer Nasser Bourita au Parlement

Le groupe parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la Chambre des représentants a demandé, ce mardi, la convocation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, au Parlement. Dans une demande adressée au président de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, le groupe parlementaire du PPS explique que cette demande intervient suite à la tournée régionale menée, depuis la semaine dernière, par l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan De Mistura, dans la région.

La demande, consultée par Yabiladi, explique que la réunion doit permettre de délibérer sur «les résultats de la tournée de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara marocain».

Jeudi dernier, l’émissaire onusien s’est réuni avec le chef de la diplomatie marocaine, en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à Rabat, première étape de sa tournée régionale. De Rabat, Staffan De Mistura s’est rendu dans les camps de Tindouf, samedi et dimanche, avant d’atterrir à Nouakchott pour s’entretenir avec le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU doit conclure sa tournée par une visite en Algérie ce mercredi.