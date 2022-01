Foire virtuelle «Étudier en Espagne» à destination des étudiants du Maroc

Le Service espagnol pour l'internationalisation de l’éducation du ministère de l'enseignement supérieur, accompagné de l'ambassade d'Espagne au Maroc et l'Institut Cervantes, organisent le 31 janvier à 14h, la foire virtuelle «Étudier en Espagne» pour le Maroc, apprend-on de DiarioSigloXXI.

Cette foire, qui a rassemblé plus de 5 000 personnes dans ses éditions précédentes, vise à promouvoir le potentiel du réseau universitaire espagnol pour les étudiants marocains. Chaque année, l’Espagne accueille plus de 200 000 étudiants étrangers, en faisant le troisième pays d'Europe à recevoir le plus d'étudiants internationaux.

En croissance constante, le nombre d’étudiants marocains dans l’enseignement supérieur en Espagne atteint 7 000, dont 2 500 venant du Maroc et le reste résidents déjà en Espagne. L’Espagne propose un large éventail de disciplines d’études, dans tous les domaines de la connaissance tels que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les sciences humaines, précise un communiqué.

L’accès à la foire virtuelle, entièrement gratuit, se fait par le site www.estudiarenespana-marruecos.es sous réserve d’inscription.