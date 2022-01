Le Sahara et la crise maroco-algérienne au menu de la réunion Blinken-Albares ?

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, se réunira, demain à Washington, avec son homologue américain, Antony Blinken, informe The Diplomat in Spain. Pour rappel, les deux diplomates se sont déjà rencontrés, en octobre à Paris, en marge d’une session de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).

Outre les questions d’ordre bilatéral, notamment l’avenir de la présence militaire des Etats-Unis dans les bases de Rota et Morón de la Frontera, l’agence Europa Press, citant des sources diplomatiques, affirme qu’Albares et Blinken aborderont la crise entre le Maroc et l’Algérie et la réactivation du processus des pourparlers au Sahara occidental.

La réunion à Washington entre les ministres des Affaires étrangères de l’Espagne et des Etats-Unis intervient alors que l’envoyé des Nations unies, Staffan de Mistura, effectue une tournée dans la région. Europa Press rappelle aussi que le président Joe Biden n’a pas encore annulé la décision de son prédécesseur, Donald Trump, portant reconnaissance de la marocanité du Sahara.