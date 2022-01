Mobilisation d’une unité mobile à Benguérir pour accélérer la vaccination anti-Covid-19

Une unité médicale mobile dédiée à la vaccination anti-Covid-19 a été mobilisée récemment à Benguérir relevant de la province de Rehamna, en vue de rapprocher l'opération de vaccination des citoyens. Elle a été organisée en collaboration avec les autorités provinciales, la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, le Croissant Rouge Marocain (CRM). Cette opération vise à sensibiliser les citoyens sur l’importance de cette campagne nationale et de l'importance de la prise de toutes les doses recommandées, comme moyen unique pour se prémunir contre le Covid-10.

L'unité médicale mobile a été déployée au niveau du boulevard Mohammed V, considéré comme l’artère principale de la ville de Benguérir connaissant une forte affluence à longueur de journée. Afin de garantir la réussite de cette initiative et atteindre les résultats escomptés, il a été procédé à la mobilisation du staff médical et paramédical nécessaires ainsi que tous les moyens logistiques.

Les autorités provinciales ont veillé à intensifier l’organisation de caravanes médicales mobiles et le déploiement régulier des structures mobiles dans les souks hebdomadaires et les artères principales, afin d’accélérer la cadence de vaccination des citoyens.

Parallèlement, il a été procédé à l'organisation de campagnes de sensibilisation en vue d’inciter les citoyens à prendre les mesures préventives individuelles et collectives, notamment la nécessité de porter correctement un masque de protection, de se laver fréquemment les mains ou encore la stérilisation avec un désinfectant à base d’alcool, et éviter les rassemblements et la promiscuité inutiles.