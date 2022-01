Tiznit : La piste terroriste privilégiée après le meurtre d’une ressortissante française

Arrêté samedi pour avoir tué une ressortissante française et blessé une citoyenne belge quelques heures plus tard, le mis en cause est désormais soumis à une enquête du parquet antiterroriste, a fait savoir une source officielle à l’agence de presse espagnole EFE.

Lundi, la même source a précisé que le procureur général près la Cour d’appel de Rabat, chargé des affaires terroristes, a ordonné une enquête au Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ), en suivant la piste terroriste.

Âgé de 31 ans, le mis en cause a attaqué à la hache une citoyenne française de 79, dans le marché municipal de Tiznit. Il a pris la fuite vers Agadir, où il a agressé plusieurs personnes dans la terrasse d’un café face à la mer, blessant une citoyenne belge qui a été hospitalisée. C’est une caméra de vidéosurveillance à l’entrée de l’un des commerces du marché municipal qui a permis de remonter les premières images du terroriste, interpellé le même jour des faits.

Le week-end dernier, la Direction générale de sûreté nationale (DGSN) a indiqué que l’homme était sous traitement psychiatrique. L’année dernière, il a été admis au service de psychiatrie de l’Hôpital Hassan Ier de Tiznit, du 25 septembre au 25 octobre 2021, sur ordre de réquisition émis par l’autorité locale.