Maroc : NARSA dévoile son plan national de contrôle routier 2022-2024

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a présenté, lundi à Rabat, le plan national de contrôle routier pour la période 2022-2024, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026. Le plan, qui a été présenté par le directeur général de NARSA, Benacer Boulaajoul, s'inscrit aussi dans le cadre de ses missions de sécurité routière et de lutte contre les accidents de la circulation en termes de contrôle et de verbalisation.

M. Boulaajoul a souligné, que la mise en œuvre de ce plan entend coordonner les opérations de contrôle routier commandées par les différents acteurs concernés, à même de fournir les moyens et les équipements nécessaires pour mener à bien leurs missions. L'opérationnalisation de ce plan national sera actée sous la supervision d'une commission centrale de commandement et d'orientation épaulée par des commissions régionales.

Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le lancement officiel de l'opération radars fixes, avec comme ambition la mise en service progressive de plus de 550 radars nouvelle génération, contre 140 aujourd'hui. Ces nouveaux radars disposent d'un ensemble de caractéristiques techniques et fonctionnelles comme la surveillance des excès de vitesse, du respect du feu rouge, du dépassement de la ligne continue et de la circulation sur les voies interdites.

Ces radars de nouvelle génération permettent, également, de surveiller jusqu'à 24 véhicules en même temps, en plus de sa capacité à distinguer les véhicules légers des véhicules lourds et à identifier simultanément les plaques minéralogiques des véhicules.

S'attardant sur les nouveautés du plan de contrôle, M. Boulaajoul a fait savoir que les réclamations des infractions liées aux radars fixes seront externalisées et confiées aux agences Albarid Bank et Barid Cash. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’achèvement de la modernisation des services de l’Agence en termes de digitalisation, notamment le volet lié à l’amélioration et à la mise à niveau des services de proximité rendus aux usagers et au respect des délais légaux.