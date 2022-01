Migration : «L’Espagne n’a pas accordé d’aides financières au Maroc en 2021»

En 2021, le gouvernement espagnol «n’a accordé aucune subvention financière à aucune entité au Maroc». C’est la réponse que l’exécutif Sanchez a donnée lors d'une question écrite d’un député sans appartenance politique sur les aides consenties par l’Espagne au Maroc en échange de son engagement à limiter les arrivées de migrants irréguliers sur le territoire ibérique.

Le cabinet Sanchez apporte ainsi un démenti aux rumeurs portant sur l’octroi d’assistance financière au Maroc après l’exode, en mai dernier, de milliers de Marocains vers Ceuta, rapporte l’agence Europa Press.

La nature de la réponse ne surprend guère. Le ministère de l’Intérieur avait rejeté une requête d’une ONG espagnole, pour connaitre les détails des aides accordées au ministère de l’Intérieur marocain. Le département de Marlaska avait affirmé, le 29 juillet 2020, qu’«il s'agit d'informations relatives à la coopération policière internationale, dont la diffusion compromettrait l'efficacité de la politique de sécurité des deux pays, notamment dans un domaine comme la lutte contre le trafic et la traite des personnes et l'immigration irrégulière». Une réponse soutenue, en janvier 2021, lors d'une décision du «Conseil de Transparence et de bonne gouvernance», un organisme, public et indépendant, créé en 2014.