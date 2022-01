Maroc : Une session de formation sur l'éducation inclusive et l'autisme à Fès

Une session de formation sur l'éducation inclusive et l'autisme a été organisée, ce weekend, à l'initiative de l'Association «Miroir pour les enfants autistes». Initiée en partenariat avec l'Académie régionale d'éducation et de formation de la région Fès-Meknès sous le thème «les principes d'intervention organisée et individuelle pour les personnes autistes», cette session a bénéficié aux cadres œuvrant dans le domaine de l'éducation inclusive et aux accompagnateurs d'enfants soufrant d'autisme.

Dans une déclaration à la MAP, la psychologue Awatef El Idrissi a souligné que la session de formation a été l'occasion de mettre l’accent sur l'importance de l'utilisation des images de manière expressive pour attirer l'attention d'un enfant autiste et l'aider à mieux comprendre son environnement. Elle a précisé que l'information devrait être organisée et claire pour faciliter l'opération d'apprentissage des enfants autistes et les amener à s'ouvrir sur leur entourage. Awatef El Idrissi a recommandé, dans ce cadre, l'organisation de l'espace de travail de ces enfants et de l'emploi du temps afin qu'ils puissent prendre conscience et assimilent les rôles et les tâches qu'ils doivent accomplir, précisant que la connaissance à l'avance de l'emploi du temps et sa bonne exploitation permettent à l'enfant autiste de développer son apprentissage, sa communication et son autonomie.

Elle a mis l'accent également sur le développement de la communication entre les accompagnateurs et les familles pour gagner le pari de l'intégration de ces enfants dans l'école et la vie publique.

Dans une déclaration similaire, le président de l'Association «Miroir pour les enfants autistes», Ahmed El Baghdadi a indiqué que cette rencontre de formation, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action annuel de l'association en partenariat avec l'Académie régionale pour d'éducation et de formation, ajoutant que le programme vise à contribuer à la mise en place des objectifs de l'éducation inclusive au niveau national.

Cette action fait partie, aussi, d'une série de rencontres de renforcement des capacités que l'association organise, ciblant les cadres de l'académie régionale d'éducation et de formation et de l'Association ainsi que les acteurs de la société civile de la région.