Après sa rencontre avec Lamamra, le chef de la diplomatie égyptienne s’entretient avec Nasser Bourita

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a annoncé, ce lundi, que le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukri a reçu un appel téléphonique de son homologue marocain Nasser Bourita et ce, «dans le cadre d'une coordination et d'une concertation continues entre les deux pays frères». Dans un communiqué, relayé par la page Facebook de la présidence égyptienne, la même source explique que les deux chefs de la diplomatie «ont évoqué, lors de l'appel, les perspectives de renforcement des relations bilatérales étroites entre l'Égypte et le Maroc à tous les niveaux politique, économique et commercial».

Les deux responsables ont «salué les liens solides qui unissent les deux pays et le niveau exceptionnel de coordination entre eux». «Ils ont également ont échangé des points de vues sur les questions régionales ainsi que sur la scène africaine en rapport avec le prochain sommet de l’Union africaine, en soulignant l'importance de poursuivre les consultations sur toutes les questions d'intérêt commun, afin de servir les intérêts des deux pays frères», conclut le communiqué.

L’appel téléphonique entre Nasser Bourita et Sameh Shoukri intervient un jour après la réception accordée par ce dernier à Ramtane Lamamra, chef de la diplomatie algérienne. Ce dernier, en visite dans le pays des Pharaons, a été reçu ce lundi par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi.

Avant l’Egypte, le chef de la diplomatie algérienne s’était rendu en Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, dans le cadre de la préparation du prochain sommet de la Ligue arabe à Alger.