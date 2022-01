Émirats arabes unis : Un Marocain au Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique

Le Centre de la jeunesse arabe, basé aux Émirats arabes unis (EAU), a annoncé dimanche la formation des membres du Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique, qui comprend 12 jeunes de 8 pays arabes, dont le Marocain Hatim Aznague, fondateur et président de l'Association des jeunes du développement durable au Maroc œuvrant dans le domaine de la sensibilisation et de la lutte contre le changement climatique.

Le Conseil est une initiative qui opère sous l'égide de la Ligue des États arabes en coopération avec le ministère du Changement climatique et de l'environnement et le Bureau de l'envoyé spécial des EAU pour les affaires liées au changement climatique et des partenaires du secteur privé. Le Conseil vise à mettre en œuvre un certain nombre d'objectifs vitaux dans le domaine de l'action environnementale arabe et faire face aux défis du changement climatique.

Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, ministre du Changement climatique et de l'environnement, a déclaré que le Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique, contribuera, à la faveur de la diversité de ses membres, à promouvoir le transfert et l'échange d'expertise et d'expériences entre les pays de la région, éclairer davantage les questions liées au changement climatique et les mettre à l'ordre du jour des gouvernements arabes dans l'intérêt de toute la région.

Le Marocain Hatim Aznague, également coordinateur régional du Groupe central des Nations Unies pour les enfants et les jeunes pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud, chargé de suivre le cinquième des 17 Objectifs de développement durable lié à l'égalité des sexes, a déclaré que le Conseil de la jeunesse arabe pour le changement climatique constitue un mécanisme de réponse urgente au changement climatique dans la région arabe.

Il avait remporté, en 2018 en Allemagne, le prix des Objectifs de développement durable des Nations unies dans la catégorie des initiatives de mobilisation dans le cadre du Festival mondial d'action pour le développement durable.