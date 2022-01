Maroc : Une quarantaine de disparus après un naufrage à Tarfaya

Au moins 40 personnes sont portées disparues, 10 ont été secourues et 2 sont mortes, après le naufrage d’une embarcation partie de Tarfaya vers les Îles Canaries. 55 personnes étaient à bord, dont 26 hommes, 14 femmes et 3 bébés, selon l’ONG Walking Borders, qui a estimé dimanche que les disparus seraient au nombre de 43.

Conseiller à la migration auprès de la vice-présidence du gouvernement canarien, Txema Santana a indiqué également aux médias espagnols que le naufrage dans les eaux marocaines a fait deux morts et plus de 40 personnes portées disparues. Les corps des défunts ont été retrouvés par la Marine marocaine, qui a supervisé l’opération et s’est chargée de transférer les rescapés à Tarfaya. Pour le responsable, cette tragédie s’ajoute à celles que comptent de plus en plus la route migratoire du sud du Maroc, marquée l’année dernière déjà par un triste record de morts au sein des migrants ayant tenté leur traversée depuis cette région.

Pour sa part, l’ONG Alarm Phone, indique avoir reçu le signalement du bateau en difficulté, de la part des personnes en panique à bord de l’embarcation, aux premières heures du 16 janvier. Dans la journée, l’organisation a relayé le suivi de l’embarcation pas ses membres, qui insistent avoir signalé les risques de naufrage aux autorités marocaines, mais dont l’intervention ne serait faite que 11 heures après les premières alertes.

? ~55 lives at risk in the #Atlantic!

We received a call from a boat with ~55 people who left #Tarfaya around midnight. They were in panic as the boat was sinking and some people were in the water. We informed authorities 8h ago, no one is intervening. Rescue NOW!! #MarineRoyale pic.twitter.com/Z9WkgQKGnA