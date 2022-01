Fitch Solutions : Les perspectives de croissance économique du Maroc contrariées par Omicron

Le cabinet de conseil économique Fitch Solutions a publié, il y a quelques jours, une analyse des perspectives de croissance économique du Maroc à la lumière de la nouvelle vague du variant Omicron. «Chez Fitch Solutions, nous avons maintenant une vision un peu plus baissière de la croissance du Maroc en 2022, alors que nous prévoyons que le PIB réel atteindra 3,2%, contre une prévision initiale de 3,4%», indique le cabinet.

Ce dernier s’attent à un «ralentissement de la croissance économique cette année en raison de l’impact de la propagation de variant Omicron dans le pays et à l’étranger». «Les mesures préventives du Maroc sont parmi les plus strictes de la région MENA et ont permis de contenir la vague actuelle», ajoute l’analyse qui estime que «ces mesures pèseront probablement sur la croissance».

«Cela nuira à une confiance des consommateurs déjà faible, avec des conséquences négatives sur les dépenses, et entraînera une reprise plus faible que prévue dans l’industrie du tourisme, qui représente environ 15% du PIB du Maroc», poursuit Fitch Solutions. Le cabinet estime que «les autorités n’étendront pas les restrictions, compte tenu de la feuille de route relativement réussie dans l’administration de vaccins (au 7 janvier 2022, plus de 66% de la population est vaccinée)». Cependant, «une fois que le Maroc aura levé les restrictions, il faudra un certain temps pour que l’activité économique, y compris son industrie touristique, se normalise, ce qui explique la révision à la baisse».

«Nous pensons toujours que la croissance de l’économie sera supérieure à la tendance pour la deuxième année consécutive, après une croissance économique estimée à 5,7 % en 2021», poursuit la même source, qui affirme que si les restrictions durent plus longtemps que prévu, «la croissance du PIB réel du Maroc sera inférieure à la norme historique de 3%».