Libye : Une ONG annonce le décès de trois Marocains dans un centre de détention

L’ONG Libyan Crimes Watch (LCW) a annoncé, il y a quelques jours, le décès de trois migrants de nationalité marocaine détenus dans un centre de détention à l’Ouest de la capitale Tripoli. Sur son site, elle a précisé que le centre est sous le contrôle du Conseil présidentiel libyen.

«Libyan Crimes Watch a documenté le meurtre d’Abdelaziz El Harchi, 30 ans, tué sous la torture début janvier. Mohamed Atta, 32 ans, est décédé le 3 décembre 2021, après que sa santé se soit détériorée et qu'il n'ait pas reçu de soins médicaux ni été transféré à l'hôpital, alors que la date du décès de Hamza Ghdada, 21 ans, n’a pas été déterminée», indique-t-elle. L’ONG a ajouté que les corps des trois Marocains ont été transférés à la morgue de l'hôpital général d'Al-Zahraa, en notant que «la famille de l'une des victimes a confirmé qu'elle avait obtenu des photos où des signes de torture étaient visibles».

«Nous tenons le Conseil présidentiel libyen pleinement responsable légalement de ces crimes et d'autres violations répétées et horribles contre les migrants», dénonce la LCW, qui estime qu’«aucune mesure n’est prise pour demander des comptes aux responsables» dudit centre. L’ONG a également appelé le procureur libyen d'«ouvrir une enquête immédiate et transparente» afin de «traduire les responsables en justice et de prendre des mesures urgentes pour protéger les migrants dans les centres de détention» en Libye.