Casablanca : Un nouveau cimetière pour palier le manque d’espaces d’enterrement

La maire de Casablanca, Nabila Rmili, étudie les voies possibles pour couvrir le manque d’espaces dédiés à l’inhumation des morts dans la ville. Avec le gouverneur de la région de Casablanca-Settat, elle envisage notamment la possibilité de construire un nouveau cimetière, grâce à la donation bénévole d’un terrain de 200 hectares, a rapporté le site d’information SNRT News.

Secrétaire du Conseil de la ville de Casablanca, Abdessadek Morchid a déclaré au média publique que les deux responsables ont tenu une rencontre à ce sujet, mercredi 12 janvier déjà. Egalement président de l’arrondissement de Mâarif, il a indiqué que les procédures administratives spécifiques pour l’édification du cimetière étaient arrivées à des étapes avancées.

Concernant le cimetière Al Ghofrane, qui manque d’espace pour accueillir de nouvelles tombes, le site a indiqué que le conseil municipal a trouvé une solution pour couvrir la demande pendant une période d’au moins un an. L’action a été rendue possible grâce à l’élargissement du lieu sur 10 hectares mitoyens, donnés par un bienfaiteur, selon la même source. Les frais d’inhumation des morts restent par ailleurs inchangés et sont fixés à environ 200 dirhams.