Maroc : Arrestation pour soupçons d'homicide volontaire et tentative de meurtre de ressortissantes étrangères

Les éléments de la préfecture de Sûreté d'Agadir ont interpellé, samedi, un individu de 31 ans, sans antécédent judiciaire, pour son implication présumée dans l'homicide volontaire et la tentative d'homicide volontaire ayant visé deux ressortissantes étrangères à Tiznit et à Agadir. Le suspect a été filmé par la caméra de surveillance d'un commerce au marché municipal de Tiznit, entrain d'agresser mortellement une femme à l'arme blanche, avant de prendre la fuite et d'être arrêté à Agadir, où il a également tenté d'agresser physiquement les clients d'un café au niveau de la bande côtière, dont une femme belge qui a été hospitalisée, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les procédures de pointage effectuées ont montré que le prévenu a été déjà admis au service de psychiatrie de l'Hôpital Hassan I de Tiznit durant un mois, du 25 septembre au 25 octobre 2021, sur ordre de réquisition émis par l'autorité locale, ajoute la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue, pour les suites de l'enquête.

Le même jour, plus tôt, des investigations ont été menées pour interpeller le suspect. Ce dernier aurait fait usage d’un objet tranchant pour agresser ses victimes, dont la première a trouvé la mort. Ressortissante française âgée de 79 ans, la défunte résidait dans un camping proche de la ville de Tiznit. Sa dépouille a été transférée à l’hôpital pour les besoins d’autopsie.