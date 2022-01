Harcèlement sexuel à l’université : Des étudiantes témoignent à visage découvert

Diffusé sur 2M jeudi et mis en ligne vendredi 14 janvier, un reportage exclusif de l’émission Grand Angle a été consacré aux révélations sur le harcèlement sexuel dans le milieu universitaire marocain, où plusieurs étudiantes ont révélés avoir subi ces pratiques de la part de leurs professeurs.

Le reportage a donné la parole à des étudiantes, aux représentants de la partie civile et de la défense dans le cadre du procès tenu en décembre dernier, à des responsables universitaires, ainsi qu’au ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. L’une des étudiantes a même accepté de témoigner à visage découvert, afin de briser l’omerta.

Etudiante en droit public à l’Université Hassan Ier de Settat, la victime a porté son témoignage au sujet du directeur du département de la filière à la Faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, qui fait partie des accusés ayant comparu en première instance. Après le scandale, notifié au doyen de la faculté, ce dernier a été démis de ses fonctions. Un autre témoignage a porté sur le même professeur et les deux étudiantes qui se sont confiées à 2M se rappellent avoir été renvoyées de la faculté, lorsqu’elles avaient décidé de ne pas céder aux avances sexuelles du mis en cause. L’une d’elles a même divorcé.

"Sexe contre bonnes notes": "Intransigeance et zéro tolérance" sont les maîtres mots pour contrer le phénomène, insiste M.Abdelatif Miraoui, ministre de l'Enseignement supérieur.



Des avocats estiment que certaines étudiantes ayant porté plainte ont subi des pressions de différentes natures, ce qui aurait poussé l’une d’elles à ne pas se porter partie civile. D’autres affaires auraient été étouffées, mais le ministère de l’Enseignement supérieur s’est dit résolu à une «tolérance zéro». «Dès que j’entends parler d’une situation, l’Inspection générale se déplace et dès qu’on a les preuves que ce sont des actes avérés, nous suspendons et demandons la démission des responsables. Je pense que ça va se passer tout le temps comme ça», a tranché le ministre Abbellatif Miraoui.