France : Vous pourrez bientôt commander un couscous à la maman de Gad Elmaleh

«C'est officiel : Maman veut distribuer son couscous dans le monde entier», annonce fièrement et non sans humour le maroco-canadien Gad Elmaleh sur son compte Instagram. Dans sa dernière publication, l’enfant de Casablanca a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir sa maman, Régine Elmaleh, et l’entrepreneur Clément Benoît, fondateur de la société de livraison Stuart Delivery annoncer le nouveau projet qu’ils entreprennent tous les deux.

«Clément et moi, on va distribuer le couscous dans le monde entier», s’amuse Régine devant un couscous dont Clément a déjà mangé «4 assiettes», plaisante Gad. «Y’a pas d’age pour entreprendre !» lancent les deux associés.

Le concept, baptisé Walida (Maman), dispose déjà de son propre compte Instagram sur lequel on peut voir Madame Elmaleh préparer un repas «surprise». Sur une autre, elle prépare avec son associé des livraisons, «c’est parti !», assure Régine, avant que Clément lance «ta mère a décidé de monter une start-up». «C’est maman qui régale», peut-on lire en bio du compte et sur des sacs de livraison.

Les livraisons devraient commencer d’ici à la fin du mois, assure Walida en stories sur son compte, alors que les premières villes de France dans laquelle les livraisons seront assurées seront annoncées dans 10 jours.