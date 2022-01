Belgique : Ahmed El Khannouss convoqué par son parti après avoir défendu l’imam Toujgani

Le comité de déontologie du CDH a décidé de convoquer Ahmed El Khannouss, conseiller communal de Molenbeek-Saint-Jean, ex-échevin et ancien député bruxellois, après avoir défendu l’imam Mohamed Toujgani, au lendemain de l’annonce de son retrait de permis de séjour. Pour le parti, les propos tenus par l’homme politique sont inacceptables. Selon le site du quotidien belge La Libre, il risquerait d’être exclu de la formation.

Jeudi soir sur sa page Facebook, Ahmed El Khannouss a dénoncé le retrait de permis de séjour à Toujgani et son interdiction du territoire belge pendant 10 dix ans, après que l’imam a été qualifié de «danger pour la sécurité nationale». En cause, des propos tenus en 2009 où il a appelé à «brûler les sionistes oppresseurs», en plein offensive israélienne sur Gaza. Par la suite, il a présenté ses excuses à la communauté juive en Belgique. Le responsable politique a estimé qu’il s’agissait de «termes crus» à ne pas confondre avec «les juifs». Il a par ailleurs exprimé ses espoirs qu’une solution soit trouvée rapidement, «pour mettre fin à cette mesure de déportation».

Choqué par les propos d’El Khannouss, des membres du parti ont pris contact avec le comité de déontologie. «Je viens de prendre connaissance des propos honteux, indignes et bien loin de l’humanisme que nous défendons au quotidien, de M. El Khanouss (…) Je souhaiterais que le comité d’éthique et de déontologie du parti soit saisi et se positionne sur les saillies répétées de M. El Khanouss», a indiqué la conseillère communale de Mons, Opaline Meunier (CDH).