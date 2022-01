Ali Boussaboun : «Le Maroc a de meilleurs joueurs que ceux sélectionnés»

Au lendemain du match contre le Ghana et à la veille de celui contre les Comores, l’ancien international marocain Ali Boussaboun a livré, cette semaine, son analyse de la prestation des Lions de l'Atlas à la CAN 2022 qui se déroule actuellement au Cameroun. L'ancien attaquant du Feyenoord et du FC Utrecht, entre autres, a reconnu qu’il «se passe toujours quelque chose avec l'équipe nationale marocaine».

«Si vous n’emmenez pas votre meilleur joueur, vous allez échouer. Quand votre fierté et votre ego sont plus importants que l'intérêt de l'équipe nationale, c’est une mauvaise chose», a-t-il déclaré au média néerlandais Het Parool. «C'est espérer de la chance», alors que «nous avons de meilleurs joueurs que ceux que l'entraîneur national a sélectionnés», a-t-il enchaîné.

Pour l’ancien attaquant néerlando-marocain, le Maroc «à besoin d’un sélectionneur national qui a un projet pour l'avenir du football marocain». «Vous avez besoin d'un entraîneur qui veut rester sur place plus longtemps. Jusqu'à ce que vous l'abordiez de cette façon, vous n'en tirerez jamais le meilleur parti. Et c'est dommage, car il y a beaucoup de potentiel dans le football marocain. Il existe également de nombreuses options financières», a-t-il ajouté.

Revenant sur le dernier match des Lions de l’Atlas, Ali Boussaboun a estimé que «l'équipe de Halilhodzic se débat avec beaucoup de chance aux côtés du Ghana dans un duel modéré». «Il n'y a aucune idée derrière, aucun plan tactique», a-t-il déploré, en remettant en question la décision de ne pas faire jouer Sofyan Amrabat, notamment. «Je n'ai pas vu une seule occasion qui a été jouée», critique-t-il.

Grâce à sa victoire 1-0 lors du premier match, le Maroc a déjà battu son principal concurrent dans le groupe C, le Ghana. Les Lions de l'Atlas affronteront ce vendredi les Comores et croiseront le fer avec le Gabon mardi prochain.