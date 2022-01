L'Opération Smile profite à 60 enfants souffrant de malformations faciales à Nador

L'Association «Opération Smile Morocco» a lancé, jeudi à Nador, sa mission humanitaire qui consiste à effectuer des interventions chirurgicales au profit de 60 enfants souffrant de malformations faciales, notamment la fente labiale et palatine. Cette initiative humanitaire, menée sous la présidence d'honneur de la Princesse Lalla Meryem et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale, s’assigne pour objectif de redonner espoir aux parents des enfants souffrants de ces malformations faciales.

Dans une déclaration à M24, la vice-présidente de l'Opération Smile MENA, Fouzia Jbara Mahmoudi, a indiqué que cette campagne médicale humanitaire, qui se poursuit jusqu’au 16 janvier, entend aider ces enfants et leurs parents et familles à retrouver le sourire.

Cette initiative bénévole est menée grâce à une équipe médicale composée de 64 volontaires venus de plusieurs régions du Maroc, et qui sont hautement qualifiés dans plusieurs spécialités comme la chirurgie esthétique ou l’anesthésie.

De son côté, Alaeddine Zahid, médecin spécialisé en chirurgie esthétique et réparatrice à Tanger et membre de l’Association Opération Smile Morocco, a expliqué que malgré les circonstances liées à la pandémie, l’équipe médicale multidisciplinaire s’efforce d’œuvrer pour assurer le succès de cette mission humanitaire.

Les patients ont été préalablement inscrits au centre de soins Comprehensive Cleft Care Center à Casablanca et Oujda, pour s’assurer qu’ils sont éligibles pour la chirurgie, en application des normes globales du partenaire international Opération Smile.

Opération Smile Morocco, a déjà fourni des soins chirurgicaux à plus de 12 400 enfants ainsi que des milliers de consultations et un suivi chirurgical, dentaire, orthodontique, psychologique, orthophonique, orthognatique et en ORL. L’Association a également contribué à la formation de centaines de volontaires médicaux dans le domaine de la chirurgie des fentes, l’anesthésie, la dentisterie et l’infirmerie.