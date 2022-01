USA : Mounia Aram remporte le prix de l’innovation culturelle au Black in Animation Awards Show

La Franco-marocaine Mounia Aram, qui œuvre dans le développement du cinéma d’animation en Afrique, a remporté le prix de l’innovation culturelle au Black in Animation Awards Show, apprend-on ce vendredi d’un communiqué. L’évènement, dont le jury est composé de professionnels de géants comme Disney, Netflix ou Nickelodeon, vise à promouvoir la diversité dans le cinéma d’animation.

Née à Casablanca et ayant grandi à Trappes dans les Yvelinnes, Mounia souhaite que des héros made in Africa puissent inspirer les enfants, les jeunes et les adultes du monde entier, peut-on lire dans le communiqué. Spécialiste d’animation, elle cumule près de 20 ans d’expériences, notamment dans des sociétés comme ShoPro Entertainment, spécialiste dans l’animation japonaise basée à San Francisco. Riche de son diplôme en langues orientales, obtenu à l’INALCO Paris, elle a été confrontée à de nombreux aspects de la distribution et la production dans le monde entier.

Pour palier au manque de représentation de l’animation africaine, elle a fondé en 2019 la Mounia Aram Company, une société de distribution et production spécialisée dans l’animation et la culture africaine. Elle a fréquemment l’occasion de conseiller les entreprises dans leur stratégie de distribution et de développement sur le continent africain et de participer au développement de la formation de jeunes talents en Afrique.

Déjà lauréate de Meet Africa, elle souhaite maintenant ouvrir sa filiale au Maroc courant 2022 pour développer un studio d’animation qui produira les séries d’animation Africaine et assurera également la prestation de service des studios étrangers.

En 2020, elle a été élue membre de l’Académie internationale des arts et des sciences de la télévision qui organise les Emmy Awards, et en 2021, elle a rejoint le Geena Davis Institute, qui œuvre pour la représentation des femmes dans les médias, comme Africa council chair.