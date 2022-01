Le PJD veut une reconnaissance par le gouvernement Akhannouch du bilan économique d’El Othmani

Le PJD fête à sa manière les 100 jours du gouvernement Akhannouch. Son groupement des députés demande, en effet, la comparution devant la Commission des Finances à la Chambre des représentants de la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Les islamistes souhaitent que les deux membres du gouvernement Akhannouch apportent des éclaircissements sur «la situation macroéconomique et l’évolution des indicateurs économiques lors de la pandémie de la Covid-19», indiquent-ils dans un communiqué.

Par cette requête, les députés du PJD veulent arracher une reconnaissance gouvernementale du travail accompli par l’exécutif El Othmani dans sa gestion de la crise sanitaire. Ils soulignent, d'ailleurs, que lors de cette période, «la situation macroéconomique au Maroc a connu une amélioration remarquable», citant particulièrement «la hausse du taux de croissance économique à 5,6% en 2021, la baisse du taux de déficit budgétaire, et l'augmentation d’environ 41,1% des transferts des Marocains du monde, et l'amélioration des réserves de change, permettant ainsi de couvrir 6 mois et 27 jours d'importations pour l'année 2021».

La semaine dernière, le député du Parti de la Lampe, Mustapha Ibrahimi a estimé que le cabinet Akhannouch «récolte ce que le gouvernement PJD a semé». L’avenir de la demande des islamistes est entre la main de l’exécutif.