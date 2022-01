Marocains bloqués à l'étranger : La parlementaire de la FGD interpelle Nasser Bourita

La députée parlementaire Fatima-Zahra Tamni a adressé, cette semaine, une question écrite au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, sur la situation des Marocains toujours bloqués à l'étranger. Dans sa question, la députée de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) a interrogé Nasser Bourita sur «les mesures» que son département entreprendra pour «rassurer tous les Marocains bloqués à l'étranger, et les rapatrier».

La parlementaire a également souligné que malgré les efforts déployés par le ministère, «ce dont les citoyennes et citoyens bloqués à l'étranger se plaignent le plus, c'est d'une mauvaise communication afin de les rassurer et de les soutenir, à l'heure où la souffrance de beaucoup d'entre eux augmente au quotidien». Une situation qui nécessite, selon l’élue, de «prendre des solutions exceptionnelles et urgentes afin de les rapatrier».

Vendredi 24 décembre, les autorités marocaines ont décidé de prolonger la suspension de tous les vols passagers de et vers le Maroc, jusqu’au 31 janvier 2022, notamment en raison de l'apparition du variant Omicron du nouveau coronavirus (Covid-19). Le Maroc a par ailleurs permis, pendant une semaine en décembre le rapatriement des ressortissants bloqués depuis 4 pays avant de mettre fin à cette opération.