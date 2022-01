Gaz : Predator Oil & Gas publie la réévaluation de l'exploitation onshore à Guercif

La société britannique côté en bourse Predator Oil & Gas a publié ce jeudi les résultats du rapport de SLR Consulting qui a réévalué les installations onshore de Predator à Guercif. Les estimations brutes pour le projet d’évaluation du puits MOU-1, basée sur une extraction de gaz prudente de 66% sur 13 ans, est de 393 milliards de pieds cubes (BCF), dont 295 attribuables à la participation de 75% de Predator.

Sur cette estimation, et la faisabilité de la récupération du gaz, SLR conclut que «sur la base de la taille potentielle de la structure du MOU-4, le projet est susceptible d'être commercialement viable». En conséquence, Predator assure que la société envisagera toutes les options pour monétiser son actif au cours de l'année 2022.

Aussi, la valeur actuelle nette attendue de l’exploitation est estimée à 148 millions de dollars, basée sur 25% des 295 BCF attribués à Predator, alors que SLR préconise le développement d’un projet de commercialisation de gaz naturel comprimé. Le coût d’investissement net serait de seulement 12,21 millions de dollars, avec plus de flexibilité de production, «adaptable à la nature dispersée du marché marocain du gaz industriel, aux besoins des camions mobiles et des clients individuels».

Des essais sont maintenant prévus au deuxième trimestre de l’année en cours, «après l'assouplissement prévu des restrictions de voyage au Maroc». Pour le puits, MOU-4, situé 8 km à l’est de MOU-1 et situé sur la même structure, les préparatifs de pré-forage «progressent comme prévu», l’objectif immédiat, indique Predator, étant de développer son projet d'évaluation.

La zone d’Anchois, ajoute la société, est une extension terrestre orientale du bassin de Rharb, constituant «une unité géologique continue qui s'étend sur plus de 250 km et qui commence à générer des découvertes de gaz substantielles, bien plus importantes que toutes celles rencontrées à ce jour dans le bassin de Rharb». La province gazière à Guercif, peut-on lire, est riche de sa proximité avec le gazoduc relié à l’Europe et de son bon positionnement pour servir le marché national du gaz.

«Nous sommes heureux d'annoncer la continuité des structures MOU-1 et MOU-4, qui a établi des ressources de gaz contingentes importantes, et une valeur actuelle nette attendue sans risque de 592 millions de dollars», a déclaré Paul Griffiths, PDG de Predator Oil & Gas Holdings Plc. «Afin de créer une plus grande substance financière, un renversement dans une entité voulant s'exposer à l'opportunité de Guercif ne doit pas être écarté comme une option future», ajoute-t-il.