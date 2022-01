Sahara : «Les tensions entre le Maroc et l’Algérie imposent à De Mistura de jouer le funambule»

Depuis sa prise de ses fonctions, le 1er novembre 2021, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, effectue sa première tournée dans la région. Sur le contexte de cette visite et les chances de sa réussite, Bahi Larbi Ennass, un ancien haut officier dans les rangs de l’armée du Polisario de 1982 à 1992, et président du «Centre de paix, des études politiques et stratégiques», basé à Laayoune, livre à Yabiladi son analyse.