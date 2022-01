CAN 2021 : Samuel Eto'o félicite le Maroc et les autres équipes gagnantes pour leur première victoire

Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a félicité mardi les Lions de l'Atlas pour leur première victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations 2021 (CAN) contre le Ghana, pour le compte de la première journée du Groupe C.

«Félicitations au Sénégal, à la Guinée, au Maroc et au Gabon pour vos premières victoires en Coupe d'Afrique des Nations 2021», a écrit la légende du football africain sur son compte Twitter.

Congratulations to Senegal, Guinea, Morocco and Gabon for your first victories for #AFCON2021 ??



Looking forward to what promises to be another action-packed day



Algeria ?? - Sierra Leone ??

Nigeria ?? - Egypt ??

Sudan ?? - Guinea-Bissau ??@FecafootOfficie @CAF_Online pic.twitter.com/qdIUSb6CsX