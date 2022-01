Covid-19 : Le Québec veut imposer une taxe aux adultes non-vaccinés

Le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé mardi lors d’une conférence de presse la volonté de son gouvernement de mettre en place une taxe aux adultes sans «bonne raison médicale» qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19. Selon lui, les 10% qui ne sont pas vaccinés ne doivent pas «nuire à l’autre 90% en engorgeant les hôpitaux», rapporte le Journal du Québec, soulignant que les non-vaccinés représentent la moitié des hospitalisations aux soins intensifs.

Alors, le premier ministre a déclaré que «tous les adultes qui n’accepteront pas dans les prochaines semaines d’aller chercher au moins une première dose auront une facture à payer parce qu’il y a des conséquences sur notre réseau de la santé». «C’est très choquant, parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur notre réseau [...] et un fardeau financier important», a-t-il ajouté.

1/2 Même si les adultes non vaccinés représentent 10% de la population, ils représentent la moitié des hospitalisations-COVID aux soins intensifs.

Le ministre des Finances, Eric Girard, sera chargé de déterminer l’application de la mesure. Si son montant n’a pas été dévoilé, Legault a assuré que le montant sera «significatif» et excédera 100 dollars canadiens (70 euros ou 740 dirhams). «Le tout sera dévoilé dès que les modalités auront été choisies», a indiqué l’attachée de presse Fanny Beaudry-Campeau.

La légalité de la mesure n’est pas encore certaine, mais des experts critiquent l’intention du gouvernement, privilégiant la limitation d’accès aux services non essentiels, comme l’experte en santé publique Roxane Borgès Da Silva.

En Grèce, les personnes de plus de 60 ans n’étant pas vaccinées seront taxées, dès le 16 janvier, de 100 euros par mois. L’Italie pour sa part a récemment rendu obligatoire la vaccination des personnes de plus de 50 ans et en Autriche, la vaccination devrait devenir obligatoire dès le premier février. En Allemagne, le Chancelier fédéral Olaf Scholz a assuré la semaine dernière que son projet d'introduire la vaccination obligatoire était en bonne voie.