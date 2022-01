Covid-19 au Maroc : 36 écoles publiques et 17 établissements de missions étrangères fermés

Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a publié, ce mercredi, son bulletin hebdomadaire du suivi de la situation épidémiologique dans les établissements d'enseignement publics et privés au Maroc. Couvrant la période entre le 4 et le 10 janvier, le bulletin indique qu’au total, 36 écoles publiques ont été fermées après avoir enregistré plus de 10 infections au Covid-19 dans plusieurs classes.

Le bulletin hebdomadaire, sous forme d’une infographie, précise que 2 596 infections ont été recensées, alors que 131 classes ont été suspendues. La région de Casablanca-Settat arrive en tête, avec 1 192 infections, 25 établissements fermés et 65 classes suspendues, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (469 infections, 6 écoles fermées et 37 classes suspendues). Parallèlement, la même période a été marquée par la fermeture de 17 établissements de missions étrangères dans tout le Maroc, précise-t-on.

Le bulletin rappelle le protocole sanitaire approuvé par le ministère pour ce genre de situation. Ainsi, «lorsque trois infections ou plus sont enregistrées dans la même classe en une semaine, il est décidé de suspendre les cours et d'adopter l'enseignement à distance pour une durée de sept jours pour la classe». «Dans le cas où dix infections ou plus sont enregistrées dans différentes classes au niveau de l'établissement, la décision de fermer l'établissement et d'adopter l'enseignement à distance pour une période de sept jours est prise en coordination avec les autorités compétentes», détaille-t-on.

Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports assure enfin qu’il «travaille en continu pour respecter les mesures de précaution et de santé préventive dans les établissements d'enseignement».