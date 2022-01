France : Une mosquée fermée à Cannes pour «propos antisémites» et soutien à des ONG «islamistes»

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a annoncé, ce mercredi sur la chaine d’information CNews, une nouvelle fermeture de mosquée, à Cannes cette fois. Parmi les faits qui sont reprochés à la mosquée Al Madina Al Mounawara, le ministre a évoqué des «propos antisémites» et le «soutien au Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) et à BarakaCity».

Le ministre a précisé que le maire de la ville de Cannes, David Lisnard (LR) soutien cette décision. Selon France info, le recteur de la mosquée, Mustapha Dali aurait condamné le «fanatisme barbare» suite aux attentats de Nice en 2016 mais la ville aurait signalé le lieu et son recteur de multiples fois depuis 2015. «Nous savons que l’immense majorité des musulmans qui fréquentent cette mosquée très ancienne ne partagent pas sa dérive ; certains nous avaient d’ailleurs alertés», ajoute un communiqué de la mairie.

Pour rappel, le CCIF et BarakaCity avaient été dissous en octobre 2020 pour des prises de positions jugées comme «islamistes» par le ministre. BarakaCity, présentée comme une ONG venant en aide aux populations musulmanes démunies autour du monde était accusée par les autorités d’«inciter à la haine, entretenir des relations au sein de la mouvance islamiste radicale et justifier des actes terroristes». Un mois plus tard, le CCIF s’était autodissout après les accusations du ministre de l'Intérieur d’être une «officine islamiste œuvrant contre la République» et ses intentions de prononcer sa dissolution.

Selon le ministre, 6 lieux de cultes «font l’objet d’une instruction qui permettra d’engager une fermeture, notamment sur la base de la loi séparatisme» tandis que 21 autres sont actuellement fermés.