Espagne : Albares «insatisfait» de la coopération avec le Maroc en matière d'immigration

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'UE et de la coopération a assuré, mardi, que l'Espagne et le Maroc «essayent de construire une relation du 21ème siècle». Lors d'une conférence de presse avec son homologue pakistanais, Shah Mehmud Qureshi, José Manuel Albares a indiqué qu'il n'était pas satisfait des contacts, bien que «fluides», qu'il maintient avec son homologue marocain ou de la coopération avec le Maroc face à l'immigration irrégulière, rapporte Europa Press.

«Nous construisons une relation du 21ème siècle», a-t-il déclaré après avoir été interrogé sur la reprise des relations entre le Maroc et l’Allemagne. Le chef de la diplomatie espagnole a assuré, dans ce sens, que les contacts entre Rabat et Madrid sont «fluides» et que lui et son homologue Nasser Bourita sont «animés par l'esprit d'avancer dans la construction d'une coopération dense, riche et multidimensionnelle».

Reprenant ses déclarations précédentes, José Manuel Albares a mis en avant les «nombreux aspects positifs» qui servent de base pour la construction de cette relation, faisant référence au discours d'août du roi Mohammed VI dans lequel le souverain a exprimé son souhait d'une nouvelle relation avec l'Espagne fondée sur la confiance et le respect mutuel. Le ministre a également évoqué la collaboration entre les deux pays, face à l'immigration irrégulière pour «éviter les sauts et les entrées à Ceuta et Melilla». «Je ne suis pas satisfait de ça. Il faut aller plus loin», a-t-il toutefois déclaré.

Sur un autre dossier, le chef de la diplomatie espagnole a profité de l'occasion pour réitérer le soutien de l'Espagne aux efforts du nouvel envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura, qui entame cette semaine sa première tournée dans la région.

Il y a quelques jours, le Parti populaire (PP) a pointé l’«incapacité» d’Albares à résoudre la crise avec le Maroc.