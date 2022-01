Sahara : La tournée de De Mistura dans la région commence par Rabat

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental est attendu ce mercredi à Rabat. Le Maroc est la première étape de la tournée de Staffan De Mistura, précise l’agence EFE, citant des «sources informées de la visite».

«Son agenda dans la capitale marocaine n'a pas encore été rendu public. On ne sait donc pas avec quelles autorités il se réunira et s'il rencontrera le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita» ou non, indique l’agence de presse espagnole. «De Mistura ne se rendra pas sur le territoire du Sahara occidental», précise l'agence, ajoutant que l’émissaire de l’ONU «n'a pas demandé à cette occasion de le visiter».

Les sources diplomatiques consultées par EFE n’ont pas confirmé si les étapes algérienne et mauritanienne sont inscrites sur l’agenda de De Mistura. En revanche, elles ont fait état de l’escale des camps de Tindouf, juste après celle du Maroc.

Hier soir, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies a refusé de révéler l’agenda de l’envoyé onusien dans la région. «Dès que j'ai quelque chose d'officiel de son bureau (De Mistura, ndlr), je le partagerai avec vous», a répondu Stéphan Dujarric à une question d’un journaliste.