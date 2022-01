Zone humide de Dar Bouazza : Une dizaine d'ONG dénoncent «l'indifférence des responsables»

Une dizaine d’ONG ont dénoncé, mardi soir, «les pratiques, le silence et l'indifférence des responsables au sujet de ce qui se passe à Dar Bouazza». Dans un communiqué conjoint, elles affirment que la zone humide de Dar Bouazza, dernière zone humide littorale naturelle de la région de Casablanca-Settat, subit en ce moment une «grave atteinte à son intégrité qui menace l’écosystème et sa biodiversité».

Les 11 ONG évoquent ainsi une «destruction partielle du remblai de protection», des «sondages» et des «travaux à proximité des sources». «La poursuite de ces travaux risque de faire disparaitre les richesses animales et végétales de la daya ainsi que ses fonctionnalités écologiques, essentielles dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences. Les lobbies de l’immobilier sont responsables de cette atteinte, profitant du silence des décideurs», fustigent-elles. Pour les défenseurs de l’environnement, «ces dégradations constituent une violation de toutes les lois marocaines visant à préserver l'environnement et une violation de tous les accords internationaux signés par le Maroc».

Dans ce sens, les ONG signataires condamnent «les tentatives de spoliation du domaine public hydraulique de la part des lobbies visant à annexer les terres de la Daya pour l’urbaniser et artificialiser ces terrains» ainsi que «les actions allant à l’encontre des lois protégeant l'environnement et des traités internationaux signés par le Maroc».

Elles demandent «la suspension immédiate et urgente des travaux de construction dans le périmètre immédiat de Dayat de Dar Bouazza dans l’attente de création d’une zone tampon pour protéger cette zone humide» ainsi que «la responsabilisation et l’engagement des ministères de tutelle et les eaux et forêts pour qu’ils s’opposent à l’artificialisation du site et à ses effets négatifs sur la fonctionnalité de l’écosystème».

Les 11 ONG plaident également pour «que les zones humides soient enfin reconnues et protégées en tant que facteurs efficaces dans l'atténuation des conséquences des changements climatiques qui s’annoncent particulièrement aigues dans notre pays».