Accords Abraham : Après la Knesset, un lobby voit le jour au Sénat US

Aux Etats-Unis, des sénateurs, Républicains et Démocrates, ont lancé le 10 janvier l’«Abraham Accords Caucus». Une instance destinée à «encourage les partenariats entre les Etats-Unis, Israël, Etats arabes et les autres pays (…), et renforcer et étendre les Accords d'Abraham en faisant la promotion des avantages de la normalisation des relations avec Israël», indiquent-ils dans un communiqué.

Le lobby ambitionne de convaincre l’administration Biden pour s’engager à «financer, par le biais de la Société internationale de financement du développement et l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, des projets de coopération au service des Accords d’Abraham».

Le Caucus des sénateurs a émis, par ailleurs, le vœu de travailler en «tandem» avec les membres de la Chambre des représentants aux Etats-Unis qui ont créé un groupe avec le même objectif. Ils comptent également se rapprocher de l'«Abraham Accords Caucus», lancé en octobre dernier à la Knesset en Israël en présence de Jared Kushner, l’ancien conseiller spécial de l'ex-président Donald Trump.

Pour rappel, en mars 2021, des sénateurs américains, Démocrates et Républicains, avaient invité l’administration Biden, dans une proposition de loi, à soutenir financièrement les accords de normalisation entre les pays arabes et Israël. Ils avaient surtout appelé à l'élargissement des programmes financés par l’Etat américain devant favoriser l’échange et le dialogue entre jeunes des deux parties.