France : Mohamed Benchaâboun présente les copies figurées de ses lettres de créance

Mohamed Benchaâboun a présenté, mardi, les copies figurées de ses lettres de créance, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du roi Mohammed VI auprès de la France. Dans l'enceinte de la chancellerie du Maroc à Paris, le directeur du protocole d'Etat et des événements diplomatiques de la république, Philippe Franc, a été reçu et a réceptionné les copies figuréese.

Ce protocole est la première étape avant la présentation des lettres de créance au président de la république française. Il marque ainsi l'entrée en fonction du diplomate marocain. Ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration d'août 2018 à octobre 2021, Benchaâboun a été nommé le 14 décembre dernier par le roi Mohammed VI comme nouvel ambassadeur du Maroc à Paris.