Maroc : En appel, le journaliste Soulaimane Raïssouni nie les faits reprochés

La Cour d’appel de Casablanca a décidé de poursuivre les audiences de Soulaimane Raïssouni le 17 janvier, à l’issue de la première comparution du journaliste après avoir interjeté appel de sa condamnation en première instance à cinq ans de prison ferme. Lors de la séance tenue le 10 janvier, l’ancien rédacteur en chef du quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum a nié l’agression sexuelle dont l’a accusé un jeune LGBT, tout en soutenant qu’il était poursuivi pour des opinions et ses prises de position dans ses éditoriaux critiques.

Soulaimane Raïssouni a également rejeté les accusations selon lesquelles il aurait harcelé et séquestré le plaignant pour l’agresser. Questionné sur les révélations de ce dernier via les réseaux sociaux, sous pseudonyme, mais aussi sur des conversations faisant preuve de harcèlement, le journaliste a indiqué qu’il n’avait «rien à avoir avec ces documents». Selon lui, les déclarations et les éléments fournis par la partie civile seraient truffées d’«incohérences» et de «contradictions».

L’AFP a rappelé qu’au long de ses 122 jours de grève de la faim, Raïssouni n’a pas été en mesure d’être présent à plusieurs audiences de son procès en première instance, qui s’est terminé en juillet 2021. Dans un premier temps, il a refusé de faire appel du jugement. Son entourage proche l’a exhorté de suspendre sa grève, afin qu’il puisse avoir ses capacités pour se défendre une nouvelle fois. En août dernier, il a été hospitalisé pour y mettre fin.

Détenu depuis le 22 mai 2020, Raïssouni a été appuyé par son Comité de soutien ainsi que par Reporters sans frontières (RSF), qui dénoncent un procès «inique» visant sa liberté d’expression. Les avocats de la défense ont considéré que «rendre un verdict sans la présence du concerné, pourtant placé en détention préventive, est une violation flagrante et sans précédent du Code de la procédure pénale au Maroc».