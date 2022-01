Tournée de De Mistura : Sultana Khaya lance un appel pour sa «protection»

Sultana Khaya signe une nouvelle sortie médiatique. La nouvelle figure de la contestation au Sahara occidental, qui est en train d’éclipser Aminatou Haidar, a choisi l’APS pour lancer un autre appel à la «communauté internationale» sollicitant sa «protection». Dans ses déclarations, elle dit «faire l'objet, elle et sa famille, d'une surveillance policière stricte et que les sorties et les visites familiales lui sont interdites».

Mme. Khaya affirme que «les forces de sécurité marocaines continuent de la surveiller afin de l'empêcher de documenter leurs crimes». Et d'inviter la communauté internationale «à faire davantage de pression sur le régime du Makhzen marocain afin qu'il lève le siège qui lui est imposé injustement, et à la protéger ainsi que tout le peuple sahraoui qui continue de subir diverses formes de torture».

Ce nouvel appel intervient alors que l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental doit effectuer une tournée en Algérie, Maroc, Mauritanie et dans les camps de Tindouf. Des ONG pro-Polisario ont, d'ailleurs, saisi cette occasion pour adresser des lettres aux Nations unies sollicitant d’inscrire Laayoune dans le programme des visites de Staffan de Mistura.

Sultana Khaya a participé aux élections du 8 septembre. Lors de ce scrutin, elle avait voté en faveur de son cousin Sidi Brahim Khaya. Celui-ci s’est présenté à la course à la Chambre des représentants dans la circonscription de Boujdour sous les couleurs du RNI, et a remporté son siège.