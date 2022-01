CAN 2021 : Le Maroc s'impose 1 à 0 face au Ghana

La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue ghanéenne sur le score de 1 but à 0 ce lundi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé. Le match était le premier pour les Lions de l'Atlas dans cette Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se tient au Cameroun.

FT! This is how you start TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021 ??? ????? ???#DimaMaghrib ?? #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021 pic.twitter.com/LIhpS4g9MM