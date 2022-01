Maroc : La question des annonces légales publiées par les journaux sera reconsidérée

Noureddine Miftah, président de la FMEJ et Nadia Fattah Alaoui, ministre de l'Economie et des finances / DR.

La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fattah Alaoui, a promis de répondre aux demandes des éditeurs de journaux de reconsidérer la décision relative à la liste des journaux autorisés à publier des annonces légales, en vertu de l’article 30 de la loi 44-12. «Bien que cette mesure, comme l’a expliqué la ministre, existe depuis des années et qu’elle ne soit pas liée aux annonces légales et administratives en général, mais à celles liées à la souscription financière», la ministre a exprimé son intention de la revoir, afin de «garantir l’égalité des chances, avec un accès juste et équitable à toutes les annonces légales pertinentes», a rapporté la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Cette annonce a justement été faite à l’issue d’une réunion entre la FMEJ et la ministre, à la demande de la fédération. «Les deux parties ont convenu de poursuivre les consultations sur les questions qui concernent le développement du secteur de la presse, notamment la promotion de la lecture, dans le cadre d’un partenariat entre les professionnels, le gouvernement et le secteur privé», a ajouté la même source.

En décembre 2021, Nadia Fattah Alaoui a été vivement critiquée après avoir diffusé une liste des médias autorisés à publier les annonces légales. Des professionnels du secteur ont déploré une démarche «contraire à la logique», reprochant à la ministre de favoriser des «médias à faible audience» et de se limiter «à seulement 23 institutions médiatiques, dont 4 sont arabophones uniquement», notamment «des journaux partisans à diffusion limitée».

Pour publier des annonces légales, les médias doivent déposer un demande auprès du ministère de l’Economie et des finances pour publie le nom du titre dans la liste dédiée, qui doit être constamment mise à jour sur la base des demandes reçues par le département.