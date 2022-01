Espagne : Le PP pointe l’ «incapacité» d’Albares à résoudre la crise avec le Maroc

Le Parti Populaire exprime sa «profonde déception» quant à la gestion de José Manuel Albares de la diplomatie espagnole, indique un média ibérique. La première force d’opposition à la Chambre des représentants, par la voix de sa secrétaire générale chargée des questions internationales, Valentina Martínez, déplore que six mois après la nomination du ministre des Affaire étrangères il n’y a pas eu «de changement notable», notamment sur le volet des relations avec le Maroc.

Et de rappeler qu'il y a six mois, le chef de la diplomatie avait demandé aux députés «la discrétion et du temps pour pouvoir résoudre la crise avec le Maroc, mais à ce jour l'ambassadrice du Maroc n'est pas encore retournée et les frontières sont toujours fermées».

Mme. Martínez a souligné que son parti «connaissant l'importance du Maroc pour l'Espagne a donné au ministre et au président du gouvernement l'opportunité de résoudre cette crise historique. Néanmoins six mois plus tard nous ne voyons aucun progrès». Sur les relations avec le Maroc, la responsable du PP a exhorté l’exécutif de coalition de gauche «de prendre ce dossier très au sérieux».

Ces critiques du PP interviennent alors que les Espagnols semblent apprécier les actions entreprises par Albares. C’est du moins ce que laisse transparaitre les résultats d’une enquête d’opinion réalisée pour le compte du quotidien La Razon portant sur la valorisation des citoyens des membres du gouvernement Sanchez. José Manuel Albares y est classé sixième avec la note de 4,3 sur 10, devançant ainsi des ministres en exercice depuis juillet 2018.