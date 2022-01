Chine : Des bourses ouvertes aux étudiants marocains pour leurs master et doctorat

Des bourses d’étude aux cycles de master et de doctorat viennent désormais ouvertes aux étudiants marocains désireux de poursuivre leurs études supérieures en Chine, à l’Institut de technologie de Pékin. Les candidatures peuvent être envoyées d'ici au 15 avril 2022, a indiqué ce lundi le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.

Cette initiative entre dans le cadre du Programme Chinese Government Scholarship, au titre de l’année universitaire 2022-2023. La bourse permet une exemption des frais de scolarité, une assurance médicale et une allocation mensuelle profitant aux étudiants retenus. Les liens vers les étapes de candidature et d’inscription à l’université sont accessibles via le site du ministère marocain de tutelle. Le programme est également consultable en ligne.

Des bourses d'étude aux cycles de #Master et de #Doctorat sont désormais ouvertes aux étudiants marocains ?? souhaitant poursuivre leurs études supérieures en #Chine ?? à l’Institut de Technologie de #Pékin.

Pour être éligible à ce programme de bourse, les demandeurs doivent avoir un diplôme qui permet l’accès au cycle d’études demandé ou équivalent. Les candidats au master doivent être âgés de moins de 35 ans et ceux du doctorat de moins de 40 ans. Tous doivent «répondre aux exigences académiques, linguistiques et professionnelles exigées par l’Université». Les langues d’études seront l’anglais et le chinois.