Marouane Fellaini remporte sa deuxième Coupe de Chine avec Shandong Taishan

Le capitaine de l’équipe chinoise Shandong Taishan, le belgo-marocain Marouane Fellaini, a remporté dimanche la Coupe de Chine de football après une victoire 1 à 0 sur Shanghai Port. L’unique but de la rencontre a été marqué par le brésilien Jadson à la 82e minute.

Marouane est le fils d’Abdellatif Fellaini, gardien de but du Raja de Casablanca entre 1970 et 1971 et du Hassania d’Agadir. Parti jouer en Belgique, son père a dû mettre fin à sa carrière et devenir chauffeur de bus parce que la Fédération royale marocaine de football ne lui a pas délivré le certificat de sortie dont il avait besoin. Né en Belgique, Marouane dispose de la double nationalité et a joué avec la sélection nationale de Belgique, qui a été plus rapide à lui donner sa chance selon lui.

Marouane a déjà remporté la Coupe de Chine en 2020, le Championnat de Chine (2021), le Championnat de Belgique (2008), la Coupe d’Angleterre (2016), le Community Shield (2016), la Coupe de la Ligue anglaise (2017), la Ligue Europa (2017) et a accompagné la Belgique jusqu’à sa médaille de bronze à la Coupe du monde en 2018.