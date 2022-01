Futsal : Hicham Dguig et l'équipe nationale du Maroc nominés aux 22e Futsalplanet Awards

Suite à la performance historique de l’équipe nationale du Maroc de futsal, qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2021 en octobre dernier, l’entraineur de l’équipe, Hicham Dguig, a été nominé dans la catégorie «meilleur entraîneur d'équipe nationale au monde - Dimitri Nicolaou Award» aux 22e Futsalplanet Awards.

?Hicham Dguig Head Coach of the Futsal National Team is nominated for the Best National Team Coach in the World - Dimitri Nicolaou Award, for Futsalplanet Awards 2021! pic.twitter.com/6yuSlMoqva