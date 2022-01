CAN 2021 : Halilhodzic annonce que «quelques joueurs» vont manquer à l'appel contre le Ghana

«Comme toutes les équipes, nous avons des soucis liés aux blessures et d'autres liés à la Covid-19», a affirmé, dimanche à Yaoundé, le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić lors de la conférence de presse d'avant-match contre le Ghana pour le compte de la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021.

Selon le sélectionneur, «quelques» joueurs seront «vraisemblablement» absents dans l'attaque marocaine, sans qu'il dévoile les noms des joueurs concernés. Pour le journaliste Hanif Ben Berkane, il est question d'Aymen Barkok et Ayoub El Kaabi qui auraient été testé positifs au Covid-19 samedi, tandis que Munir El Haddadi aurait été testé positif puis négatif. Les trois ont manqué la séance d'entrainement de samedi.

Halilhodžić a cependant souligné que l'équipe nationale a beaucoup travaillé et déployé d'importants efforts pour surpasser ces problèmes.

? Coach Vahid Halilhodzić and Ghanem Saïss press conference ahead of TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021, first game against Ghana !https://t.co/uYesyrz4Qs#DimaMaghrib ?? #AtlasLions #TeamMorocco #AFCON2021 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 9, 2022

Le coup d'envoi de la 33e CAN sera donné, dimanche à 17h heure locale (16h GMT) au stade d'Olembe, à Yaoundé avec la rencontre entre le Cameroun, pays hôte, et le Burkina Faso.

Les Lions de l'Atlas pour leur part se lancent dans cette compétition continentale lundi face au Ghana. Ils affronteront ensuite les autres équipes du groupe C, à savoir le Gabon et les Comores.

Les Lions de l'Atlas ont pris de grandes précautions pour cette compétition et se sont rendu au Cameroun avec leur eau, leur nourriture, ainsi que leurs cuisiniers et leur personnel pour l'hôtel.