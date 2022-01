Assemblée constitutive de la Fédération marocaine pour l'éducation et le préscolaire à Casablanca

La fédération marocaine pour l'éducation et le préscolaire a tenu, samedi Casablanca, son assemblée constitutive, sous le thème «L'enseignement préscolaire, un levier essentiel pour la concrétisation de l'État social». La fédération vise la promotion des conditions de l'enfance à travers la consécration et la généralisation d'un enseignement préscolaire pour la réhabilitation du capital humain et la réalisation de l'égalité des chances entre les catégories sociales et espaces territoriaux.

Cette assemblée a été marquée par l'élection des membres du bureau exécutif et ses représentants régionaux, outre l'adoption du statut de la fédération et de son plan d'action stratégique. Ainsi, Mohamed Elghrib a été élu président exécutif de la fédération, Lahcen Madi, premier vice-président, Farid Hassan, secrétaire général, Khaoula Hourchi, vice-secrétaire général, Houria Hourchi, trésorière, et Hassan el Berkani, président d'honneur.

M. Madi, a mis l'accent sur l'importance de la création de cette instance qui veillera à la promotion de l'enseignement préscolaire, compte tenu de son rôle dans la lutte contre l'abandon scolaire des enfants. L'enseignement préscolaire contribue à l'amélioration du rendement des enfants et assure l'égalité des chances, outre l'aide des familles à revenus limités, a-t-il ajouté.

De son côté, le président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a souligné que le secteur de l'enseignement préscolaire jouit d'un grand intérêt de la part de l'ensemble des acteurs et fait l'objet de recommandations du rapport du nouveau modèle de développement comme base du développement humain durable.

Pour sa part, le directeur de l'académie régionale de l'éducation et de la formation de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Taleb, a souligné que la tenue de cette assemblée générale coïncide avec une étape cruciale que traverse le système éducatif, marquée par la mise en œuvre des projets de loi cadres 51-17. Elle sera le prélude à un modèle éducatif renouvelé qui va constituer un saut qualitatif dans le processus de réforme du secteur, estime-t-il.